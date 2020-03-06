Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik adam Jorge Jesus, Avrupa'ya dönmeyi düşünmediğini açıkladı

Flamengo Teknik Direktörü Jorge Jesus, kariyer planlaması hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmının takımın başında görmek istediği Jorge Jesus, Avrupa 'da bir takıma sıcak bakmadığını söyledi.

66 yaşındaki Portekizli teknik adam, Brezilya 'dan ayrılmayı düşünmedğini açıklarken, ayrılması halinde ise Portekiz'e döneceğini duyurdu.

"BREZİLYA'DAN SONRA PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM"

Jorge Jesus "Avrupa'ya dönmek bir şey ifade etmiyor. Eğer Avrupa'da atmosfer, Brezilya'ya benzemeyecekse oraya dönmemin hiçbir anlamı yok. Bu yüzden Brezilya'dan sonra Portekiz'e geri döneceğim" dedi.

Açıklamalarına devam eden Jorge Jesus, "Futbolda hiçbir zaman 'Asla' dememek lazım. Ancak rüyalarımdaki iki ya da üç takımı çalıştırma hayalim gerçek olmayacak. Dünyanın en büyük kulüplerinden olan Flamengo'yu sadece Portekiz'e dönmek için bırakabilirim. Dünya şampiyonu olsam, Libertadores'i tekrar kazansam bile Real Madrid ve Barcelona rüyam asla gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.