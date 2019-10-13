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Fenerbahçe'nin hedefindeki Mesut Özil, evini satışa çıkardı!

Fenerbahçe'nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Arsenal forması giyen Mesut Özil, Londra'daki evini satışa çıkardı.

13.10.2019 13:29

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sportif direktör Comolli'nin de görüşmelerini aralıksız sürdürdüğü Mesut Özil'in Londra'da yaşadığı evi satışa çıkardığı bildirildi. Evin değerinin de 10 milyon Pound olduğu belirtiliyor.

EŞİ AMİNE GÜLŞE İKNA OLDU

Fenerbahçe'ye muhtemel transferi için eşi Amine Gülşe'yi ikna ettiği ifade edilirken sportif direktör Comolli'nin Arsenal'le bazı pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.

ARSENAL'DEN VERGİ TALEBİ

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Mesut'un yıllık ücretinin yarısını ödemeye razı oldu. Ancak Arsenal kendi ödeyecekleri tutarın vergisini de Fenerbahçe'nin ödemesini istedi. Arsenal'in ancak bu şekilde Fenerbahçe'den kiralama ücreti almayacağını ilettiği de öğrenildi. Vergi konusunun halledilmesi için Comolli'nin Arsenal ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe'nin hedefindeki Mesut Özil, evini satışa çıkardı!

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