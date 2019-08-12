Fenerbahçe'nin istediği Gustavo'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

"MARSİLYA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Tecrübeli orta saha, Marsilya'da mutlu olduğunu belirtirken ''Tüm haberlerde benim ismim geçiyor. Fakat, ben sessiz kaldım. Marsilya'nın oyuncusuyum ve bu kulüp için her şeyi yaparım. Bunun dışında transfer benim karar verebileceğim bir şey değil. Önceden de dediğim gibi Marsilya'da mutluyum ve şu an sadece kulübüme yardımcı olmaya odaklanmış durumdayım. İyi şeyler yapıp mutlu olmaya çalışıyorum'' sözlerini kullandı.

MARSİLYA BAŞKANI: KARİYERİNİ MARSİLYA'DA BİTİRMESİNİ İSTERİM

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud konuyla ilgili olarak; "Luiz Gustavo'nun kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. Kariyerinin sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum." şeklinde konuştu.