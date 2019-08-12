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Fenerbahçe'nin istediği Gustavo'dan transfer açıklaması

Adı transfer döneminin başından beri Fenerbahçe ile anılan Gustavo'dan açıklama geldi. Brezilyalı futbolcu Marsilya'da mutlu olduğunu ve kulüp için her şeyi yapacağını söyledi.

12.08.2019 15:19
Fenerbahçe'nin istediği Gustavo'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

"MARSİLYA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Tecrübeli orta saha, Marsilya'da mutlu olduğunu belirtirken ''Tüm haberlerde benim ismim geçiyor. Fakat, ben sessiz kaldım. Marsilya'nın oyuncusuyum ve bu kulüp için her şeyi yaparım. Bunun dışında transfer benim karar verebileceğim bir şey değil. Önceden de dediğim gibi Marsilya'da mutluyum ve şu an sadece kulübüme yardımcı olmaya odaklanmış durumdayım. İyi şeyler yapıp mutlu olmaya çalışıyorum'' sözlerini kullandı.

MARSİLYA BAŞKANI: KARİYERİNİ MARSİLYA'DA BİTİRMESİNİ İSTERİM

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud konuyla ilgili olarak; "Luiz Gustavo'nun kariyerini Marsilya'da bitirmesini istiyorum. Kariyerinin sonuna kadar kendini Marsilya'ya adayacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'nin istediği Gustavo'dan transfer açıklaması

Spor

YORUMLAR (3)
MİSAFİR GERGADAN: Malesef buda olmayacak kolarovda olmayacak gerçekden yönetim bu işi bilmiyor.haftalardır kolarov diye taraftarı kandırdılar o mevkiye adam almadılar.mesele para meselesi değil eljifden gelen para hala artıda iş bilmez adam var fenerin başında comolli denen zat bu transfer işlerini başkanıyla birlikte holding yönetme gibi görüyorlar kar ziyan hesabı takımı düşünen yok hoca dersen zaten hikaye anca al al diyor sistem falan oyuncu kazandırayım yok alper sevgisi bir başka adama kaptanlık bile verdi vallahi sivas maçında......
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ADINIZI YAZIN: iyiki gelmiyor uyuz kendini bir sey saniyor aptal
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MEMLEKETİM: Bunun yerine Tuncay''i alip yuttursunlar. Aynen tuncayin ikizi.
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