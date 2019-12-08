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Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in, belinde riskli bir bölgede 4 milimlik kayma olduğu için futbol hayatının bitebileceği iddia edildi.

08.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:15

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen Simon Kjaer, belindeki sakatlık sebebiyle futbol hayatını noktalama kararı alabilir. Global'in haberine göre; 30 yaşındaki deneyimli savunmacının belinde 4 milimlik kayma var. Söz konusu kaymanın riskli bölgede olması sebebiyle herhangi bir cerrahi operasyon gerçekleştirilemiyor.

AMELİYAT YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

Doktorların yüksek risk sebebiyle ameliyat etmeye sıcak bakmadığı Simon Kjaer'in artık yüksek seviyede futbol oynamasının kolay olmadığı belirtildi. Danimarkalı savunmacının ismi sezon başında eski takımı ile anılıyordu ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.

Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!

İtalya Serie A, Fenerbahçe, Atalanta, Futbol, Spor


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