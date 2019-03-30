Fenerbahçe'nin İstediği Mata, Soldado'dan Bilgi Aldı

Sarı lacivertli ekibin çok istediği Juan Mata, Valencia'dan eski takım arkadaşı Soldado'yu arayarak Sarı-Lacivertli kulüp hakkında bilgi istedi... Soldado, "Fenerbahçe zannettiğinden daha büyük"cevabını verdi. Damien Comolli ve yönetim, Mata'nın menajeri ile temaslarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezon kadrosuna çok ciddi takviyeler yapacak olan Fenerbahçe özellikle orta alana yapacağı takviyede takıma liderlik yapabilecek kapasitede birini istiyordu. O isimlerden birisi de sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi szona erecek olan İspanyol yıldız Juan Mata'ydı. Flaş gelişme camiada herkesi heyecanlandırdı.

SOLDADO TÜM BİLGİLERİ VERDİ

Juan Mata 2010/11 sezonunda Valencia'da birlikte forma giydiği Roberto Soldado'yu arayarak kendisine daha önce teklif yapan Fenerbahçe hakkında bilgi istedi. Soldado da bilgileri kendisine iletti.

MENAJERİYLE DİRSEK TEMASI

Soldado'nun Mata'ya "Fenerbahçe zannettiğinden de büyük bir kulüp. Burada kendini gerçek bir yıldız gibi hissedersin" dediği öğrenildi. Bu arada yönetim de Mata için temaslarına devam ediyor.

İSPANYA'DAN DA İSTEYENLER VAR

Mata'nın menajeriyle daha önce görüşen Comolli'nin 30 yaşındaki yıldıza 5 milyon euro civarında imza parası teklif ettiği iddia ediliyordu. Mata'yı bazı La Liga ekiplerinin istediği de gelen haberler arasında.