Fenerbahçe'nin istediği Max Kruse'nin, Amerika'da poker oynadığı iddia edildi!

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefleri arasında gösterilen, bir süredir ismi sarı-lacivertli ekiple geçmesinin ardından son günlerde Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Max Kruse'nin, yeni takımını belirlemek için acelesi olmadığı ortaya çıktı.

"KAĞIT OYUNLARIYLA MEŞGUL"

Werder Bremen ile sözleşmesi bitmesinin ardından boşta olan golcü oyuncunun tatilini yaptığı ve yeni takımına bu tatilin ardından karar vereceği bildirildi. Ancak futbolcunun klasik bir deniz tatilinde geride kalan sezonun yorgunluğunu attığını düşünenler yanılır zira kendisinin şu aralar kağıt oyunlarıyla meşgul olduğu duyuruldu.

"KRUSE'Yİ İSTEYEN TEK KULÜP FENERBAHÇE"

Alman butenunbinnen.de internet sitesinin 'Kruse'nin son çıkışı: Fenerbahçe yanıt bekliyor' başlığıyla verdiği habere göre futbolcu şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve gideceği yeni takımı belirlemek adına aceleci davranmıyor. Haberde şu ifadelere yer verildi:"Max Kruse'yi şu an için isteyen tek kulüp Fenerbahçe ve onlar da tekliflerini yaptılar. Ancak Kruse zamana oynuyor ve şu günlerde Las Vegas'ta poker oynuyor.Amerika'da ne kadar daha kalacağı bilinmiyor".

KUMAR TUTKUSU MİLLİ TAKIMDAN ETTİ

Werder Bremen'den önce Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach gibi takımların formasını giyen 31 yaşındaki forvetin kumar tutkusu yakından biliniyor. Las Vegas'ta önceki yıllarda da kumar turnuvalarına katılan oyuncu, Berlin'de katıldığı bir bir poker turnuvasında kazandığı 75 bin euro'yu takside unutmasıyla da gündeme gelmişti. Joachim Löw tarafından alındığı Almanya Milli Takımı'nın formasını 14 kez giyen Kruse ile Löw'ün özel bir görüşme yaparak kumarı bırakması yönünde telkinde bulunduğu ancak bundan sonuç alamayınca futbolcuyu milli takımdan uzaklaştırdığı belirtiliyor.

(Skorer)