Fenerbahçe'nin istediği Rade Krunic, Milan'a transfer oluyor!

Serie A devi Milan, gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Empoli'den Boşnak orta saha oyuncusu Krunic'i kadrosuna katmak üzere. İtalyan medyasında yer alan habere göre Milanlı yöneticiler, Empoli yönetimi ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının ardından mavi-siyahlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için transferde el sıkıştılar.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Krunic için Milan, Empoli'ye 8 milyon euro bonservis ödeyecek. Gelecek hafta yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Boşnak futbolcu kendini 4 yıllığına Milan'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE ÖZEL OLARAK İZLİYORDU

Transfer çalışmalarını scout eşliğinde yürüten sarı-lacivertlilerin de hedeflerinden biri Krunic'ti. İddialera göre Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu hem Bosna Hersek Milli Takımı'nda hem de Empoli'de birçok kez izlemeye gitmişti. Kazak, Boşnak futbolcuyla ilgili son derece olumlu bir rapor hazırlamıştı.

5 GOL 6 ASİSTLE OYNADI

Krunic, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla çıktığı 34 müsabakada 5 gol 6 asistle oynamıştı.

(Sporx)