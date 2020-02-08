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Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Alper Potuk çapkınlık yaparken yakalandı!

Fenerbahçe'nin TFF kadrosuna bildirmediği Alper Potuk, çapkınlıkta yakalandı. Potuk, kız arkadaşı için "Hanımefendiyi tanımıyorum" diyerek şaşırttı.

08.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:04

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, önceki akşam çapkınlık yaparken yakalandı. Güzel oyuncu Tuvana Türkay'la aşkını noktaladıktan sonra kendini gecelere atan Potuk, en son Kasım 2019'daiki güzelle bir mekan çıkışı yakayı ele vermişti.

"HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM"

28 yaşındaki futbolcu, önceki akşam da Yeniköy'de kız arkadaşıyla baş başa yemekteydi. Mekandan esmer güzeliyle çıkan Potuk, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Gizemli güzel, markete kaçarken futbolcu da evinin yolunu tuttu. Bu arada Potuk, dakikalar önce romantik anlar yaşadığı genç kız için "Hanımefendiyi tanımıyorum" dedi. Bir süre markette bekleyen genç kadın, daha sonra taksiye atlayıp gözden kayboldu.

(Takvim)

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Alper Potuk çapkınlık yaparken yakalandı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk, Spor


HABER YORUMLARI (4)
BUNAK:PARAN OLMAZSA YEMİN EDERİM SAA KİMSE BUKMAZ LOO
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ALİ YİLMAZ:Hani bunun babasi Kolon kanseriydi Babasina baktigi icin izinliydi Soytarinin drei baskaymis
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MUSTAFA:bu cocugu rahat bırakın babası hasta diye gitmedi sanmıyorum ki çapkınlık yapsın
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SİNYO:TİPİNE BAKMAZ ÇAPKINLIĞA ÇIKAR. KADROYA GİREMEMİŞ, LİSANSI ÇIKARTILMAMIŞ, TFF LİSTESİNE EKLENMEMİŞ Bİ ''''FUTBOLCU'''' İŞTEPARA OLMASA 1 TANESİ BİLE SENİN YÜZÜNE Mİ BAKAR BE
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