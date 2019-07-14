14.07.2019 12:38
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Fenerbahçe'nin, Kolarov, Konoplyanka ve Ndiaye transferlerini önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor

Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues gibi bomba transferlere imza atan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Sarı-lacivertli takımın önümüzdeki hafta Kolarov, Konoplyanka ve Badou Ndiaye transferlerini açıklaması bekleniyor.

Spor Toto Süper Ligde yeni sezon öncesinde tüm planlarını zirve üzerine yapan Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için hız kesmiyor. Son olarak Garry Rodrigues'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, diğer 3 ismin transferi konusunda da sona yaklaştı.

Yevhen Konoplyanka

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'le yolllarını ayırmaya hazırlanan Yevhen Konoplyanka, İtalya Serie A ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov ve Stoke City'nin Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için girişimlerini sürdüren yönetimin yeni haftada bu 3 ismi de duyurması bekleniyor.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞDIRIYOR

3 oyuncuyla da menajerleri aracılığıyla el sıkışan Sarı-Lacivertliler, futbolcuların kulüpleriyle görüşmelerde de sona yaklaştı. Resmi temasların tamamlanmasının ardından 3 futbolcunun da 'Çubuklu'yu giymesi planlanıyor. Fenerbahçe taraftarının da sonuçlanmasını merakla beklediği transferlerin, 19 Temmuz'daki Bursaspor karşılaşmasında tribünde olması amaçlanıyor. Transfer konusunda üstlerine düşen görevi yapan sarı-lacivertli futbolseverler, oyuncuların sosyal medya hesaplarına Fenerbahçe mesajları yağdırıyor.

(Fanatik)

Fenerbahçe'nin, Kolarov, Konoplyanka ve Ndiaye transferlerini önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor
Garry Rodrigues, Badou Ndiaye, Schalke 04, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (8)
ALİ TOPU AT: Ali Kocun Vizyonu... Bu yetmez Ardayi da alacam takimin ismini de Galatabahce yapacagim
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FURÜZE 01: cinconlular sizde bizim bırakdıgımız futbolcu gardaşları alıyonuz hayrını görün kısganmayın çalışın sizinde olur ennnnn böyük fener alkışlayın sizler fener geliyor kaçın cinconlularrrrrrrrrrrrrrrrr
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3 3
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CHE: En büyük Transfer’de Emre Belezoğlu. Real Bayern alamadı. Yaş kaçtı hatırlayan varmı .
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6 14
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ALİ KOÇ: Vizyonumuz cimbomun oyuncularını transfer ederek şampiyon olmak rakibimizin sahamızda kaldırdığı kupada payı olan herkesi transfer etmek kulubümüzün kuruluş amaçlarından biri.
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3 16
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FB: cinconlar almıyormu evladım benim
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6 0
KUPA-SAHADA -KAZANİLİR: savulun cinconlar kacaniz fener geliyor
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14 5
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