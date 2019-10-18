Fenerbahçe'nin Kolarov planı hazır! En geç temmuz ayında imzalar atılacak

Aleksandar Kolarov eğer bunu kabul ederse, transferi ocak ayında bitirmek için Roma ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. İtalyan takımı oyuncuyu bırakmazsa, Fenerbahçe temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere Sırp sol bek ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atıp, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmiş olacak.

VISSEL KOBE'Yİ KABUL ETMEDİ

Kadrosunda İniesta, Vermaelen, Podolski, David Villa gibi ünlü isimleri bulunduran Japon ekibi Vissel Kobe, Aleksandar Kolarov'a da teklif yaptı. Ancak Sırp yıldızın eşi Vesna, Japonya'ya gitmeyi kesinlikle istemediği için başarılı oyuncu görüşme bile yapmadan teklifi geri çevirdi.

Vesna, eşinin Avrupa'da kariyerine devam etmesini istiyor. Kolarov da yaptığı son açıklamada, ülkesi Sırbistan'a döneceği iddialarını yalanlayıp, "Avrupa'da, üst düzey bir takımda kariyerimi noktalayacağım" demişti.