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Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

07.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:02 Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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