Fenerbahçe'nin Konuğu Usk Prag

Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi USK Prag'ı konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.
İki takım arasında Çekya'da oynanan ilk maçı ev sahibi takım 76-54 kazanmıştı. Seride iki galibiyet elde eden takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe bu maçı kazanarak seriyi üçüncü maça taşımak istiyor.
Sarı-lacivertli takımın kazanması halinde üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.
basketbol, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA