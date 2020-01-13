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Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

13.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:50Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.



Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor

Kaynak: DHA

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