05 Aralık 2018, 12:52
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Fenerbahçe'nin Kupadaki Konuğu Giresunspor

Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u ağırlayacak.



Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür  Yankaya yönetecek. Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon  finalist olduğu Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren Giresunspor maçıyla  başlayacak.

Fenerbahçe, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da  2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.

Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor ile Gümüşhanespor'u eleyerek  Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul'da rövanş öncesi avantajlı  bir skor elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle  Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.

Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan  dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın  Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak. Ülker Stadı,Türkiye Kupası,Fenerbahçe,Giresunspor

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