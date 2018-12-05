Fenerbahçe'nin Kupadaki Konuğu Giresunspor

Ülker Stadı
'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, geride kalan sezon finalist olduğu Türkiye Kupası
'na 5. turdan itibaren Giresunspor
maçıyla başlayacak. Fenerbahçe
, geçen sezon çeyrek finalde eşleştiği rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla mağlup ederek elemişti.
Kupaya 3. turdan başlayan ve Kocaelispor
ile Gümüşhanespor
'u eleyerek Fenerbahçe'nin rakibi olan Giresunspor ise İstanbul
'da rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
Fenerbahçe seyircisi izleyemeyecek
Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek.
Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş
derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK
'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe, yarın Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksuk çıkacak.
Ülker Stadı,Türkiye Kupası,Fenerbahçe,Giresunspor
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:52