Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile mücadele etmek üzere bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Kadroda yer alan isimler şöyle;

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."