29 Mart 2019, 09:26
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Fenerbahçe'nin Mesut Özil Hayali

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurarak kötü geçen bu sezonu unutturmak isteyen Fenerbahçe'de uzun süredir istediği konuşulan Mesut Özil için hocasının yaptığı açıklama sarı lacivertli ekibin iştahını kabarttı.

Mesut ve Mkhitaryan'ı istemeyen Arsenal Hocası Unai Emery'nin, "Yedek olurlar" açıklamasının ardından F.Bahçe'nin de Mesut iştahı kabardı. Mesut'un ailesinin F.Bahçe ve Türkiye sevgisi, mutlu sona kavuşturabilir.

Yeni sezonda şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefi olan Sarı-Lacivertliler, büyük düşünüyor. Yaz döneminde sık sık Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'deki yarım kalan hikaye, somuta dönüşme konusunda daha müsait durumda. Daha önce Mesut Özil'in takımın lideri olduğunu, ona ihtiyaç duyduğunu ifade eden Emery ve oyuncu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Fransız Hoca Unai Emery, Mesut'la beraber Mkhitaryan'ın da ayrılmasını istiyor.

PARADA FEDAKARLIK YAPMALI

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçeli olduğu bilinen Özil ailesinin, Sarı-Lacivertli takımla gönül bağı var. Uzun süredir Mesut'la birliktelik yaşayan ve nişanlanan Amine Gülşe de koyu Fenerbahçeli. 31 yaşına girecek Mesut için de son demler yaklaşıyor. Ancak Türk asıllı Alman futbolcunun kazandığı ücret bir hayli yüksek. Haftalık 300 bin pounda yakın kazanan Mesut'un da transferde fedakarlığı gerekecek. Arsenal'in, Mesut'un gidişi konusunda kolaylık yapması bekleniyor.

Arsenal, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (10)
SERT: Mesutu istemeyen tek benmiyim acaba.
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FB Lİ: adam artık futboldan sıkılmış kariyerinin sonuna gelmiş ayrıca mesut çok iyi bir futbolcu değil.sadece fiziği iyi.alıp naapcaklar anlamadım.yarın bunuda göndermek için uğraşırlar. ah ali koç hep böyle zararlı işler peşindesin.alıcaksan adam gibi birini al..
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DÜRBÜNLÜ: ANKARAYA MANSUR BAŞKAN
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JÜL SEZAR: 300 bın pound haftalık 2 mılyon yapıyor. yılı hesap edecek matematık yok bende. mesut nasıl bır fedakarlık yapacakda fenerbahceme gelecek
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ALİBARIŞ: Ali Başkan Mesut’u alsın 1000 lira bağışlarım
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