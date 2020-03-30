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Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Emre Batur'dan evde form tutma vurgusu

"Varını yoğunu ortaya koyan doktorlarımıza ve sağlık ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum""Hem beslenmemize, hem de bireysel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekiyor"Uğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL, - Fenerbahçe HDI Sigorta'nın milli voleybolcusu Emre Batur, koronavirüs salgını nedeniyle "evde...

30.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:15
Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Emre Batur'dan evde form tutma vurgusu

"Varını yoğunu ortaya koyan doktorlarımıza ve sağlık ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum"

"Hem beslenmemize, hem de bireysel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekiyor"

Uğur DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, - Fenerbahçe HDI Sigorta 'nın milli voleybolcusu Emre Batur, koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" mesajı verirken, bir sporcu olarak evde formda kalmak için yaptığı idmanların videolarını da takipçileriyle paylaştı. Sarı-lacivertli voleybolcu, liglere ara verilmesinden dolayı formda kalmak için evde spor aletleriyle çalışırken, salondaki koltukla da idman yapması dikkat çekti.

Evde çektiği bir video ile Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Emre Batur, bu zorlu süreçte doktorlar ve sağlık çalışanlarına emeklerinden ötürü teşekkür ederek, "Dünya ve ülkemiz olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de varını yoğunu ortaya koyan doktorlarımıza ve sağlık ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizlere de önemli sorumlulukları düşüyor. Bunlardan en önemlisi de, gerekmedikçe evde kalmamız ve evden çıkmamamız" dedi.

"UMARIM BU SÜRECİ EN KISA SÜREDE ATLATIRIZ"

Liglerin ertelenmesi nedeniyle formunu evde yaptığı idmanlarla korumaya çalıştığını ifade eden milli voleybolcu, "Evde kaldığım süreçte güne güzel bir kahvaltıyla başlıyorum. Daha sonrasında antrenmanlarıma devam ediyorum. Bildiğiniz gibi liglere de ara verildi. Bu süreçte de formda kalmamız gerekiyor. Hem beslenmemize, hem de bireysel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ailemle ve eşimle vakit geçiriyorum. Siz de kendinize güzel aktiviteler bulabilirsiniz. Aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi de geliştirebilirsiniz. Umarım bu süreci en kısa sürede atlatırız ve normal hayata döneriz. Kendinize çok iyi bakın ve unutmayın; hayat eve sığar" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Emre Batur'un açıklamaları

Evde idman yapmasından görüntüler


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Kaynak: DHA

Etiketler: Fenerbahçe, Emre Batur, Sigorta, Spor

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Haberler ›› Spor ››Fenerbahçe'nin milli voleybolcusu Emre Batur'dan evde form tutma vurgusu - Spor
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