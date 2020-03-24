Fenerbahçe’nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki futbol faaliyetlerinin durdurulması kuşkusuz transferleri de olumsuz etkileyecek. Bu anlamda mali sıkıntılar içinde boğuşan ve oyuncu satışı için transfer dönemini bekleyen Fenerbahçe 'nin dev bir planı şimdilik stop etti. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriç'in Kosova Milli Takımı'yla EURO 2020 play-off yolunda Kuzey Makedonya karşısında göstereceği performansa göre Tottenham'la görüşmeler gerçekleştirecekti.

FENERBAHÇE 2 İSİMDEN 30 MİLYON EURO BEKLİYOR

Ozan Tufan'ın da EURO 2020'deki grup maçlarında sergileyeceği performans hem oyuncu hem de kulüp için büyük öneme sahipti. Salgın nedeniyle maçların durdurulması, iki yıldız futbolcunun satışını şimdilik askıya aldırdı. Fenerbahçe yönetimi, iki ismin satışından en az 30 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Hem Vedat hem de Ozan'ın performanslarında son haftalardaki düşüş de dikkat çekiyor.

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