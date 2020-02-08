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Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki maçın 90. dakikasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in eline çarpan topta hakem devam kararı verdi. Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak hakemin kararına isyan etti.

08.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:02

Süper Lig'de ile Alanyaspor arsındaki maçın son bölümünde çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe rakip ceza sahasına etkili geldi. Mauiricio Isla'nın sağ kanattan ceza sahasına gösterdiği top büyük karambole neden oldu. Garry Rodrigues topun üzerinden atladı ve arkasındaki Vedat Muriqi topa koşu yaptı.

FUTBOLCULAR VE TARAFTARLAR KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada Alanyaspor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Fenerbahçeli futbolcular, Alanyasporlu Mustafa Pektemek'in topa elle dokunduğunu iddia ettiler.

Orta hakem Ümit Öztürk, VAR hakemi Serkan Tokat ile görüştükten sonra pozisyonun penaltı olmadığını belirtti. Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar, karara tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fenerbahçeli taraftarlar söz konusu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak hakemin kararına isyan etti. Taraftarlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Penaltı" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor


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