Fenerbahçe'nin peşindeki Lucas Lima kimdir, kaç yaşındadır?

Son dakika transfer haberlerinde Fenerbahçe ile Lucas Lima iddiası gündemde. Sarı lacivertli taraftar, geçen sezon yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle transferleri adım adım takip ediyorlar. Lucas Lima ise bunlardan biri. Futbolcu ile iki yıl önce görüşülmüş, anlaşılmış fakat transfer gerçekleşmemişti. Şimdi bu futbolcu ile görüşmeler yeniden başladı. Peki Lucas Lima kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor? İşte merak edilen soruların cevapları...

LUCAS LİMA KİMDİR?

Lucas Lima, 9 Temmuz 1990 tarihinde Brezilya'nın Marilia kentinde doğdu. Futbola Internacional'de başlayan Lucas Rafael Araujo Lima; sonrasında sırasıyla İnter B, Sport Recife, Santos FC ve son olarak Palmeiras forması giydi.

Lucas Lima, 2017-2018 sezonunda Palmeiras takımına bonservis ücreti olmadan transfer oldu. Sözleşmesi 2022 tarihine kadar devam ediyor.

Forvet arkası pozisyonunda görev yapan Lucas Lima, 4 sezon Santos forması giydi. Lima, Santos'ta son sezonunda 26 maçta oynadı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Brezilyalı futbolcu Lucas Lima, Dünya Kupası Amerika Elemeleri'nde ise biri ilk 11 olmak üzere 7 maçta oynadı ve 1 gol attı.

1,76 metre boyunda olan futbolcu için belirlenen güncel piyasa değeri 8 milyon Euro'dur. En yüksek fiyat ise 11 milyon Euro.