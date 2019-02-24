Fenerbahçe'nin, Portekizli Teknik Adam Paulo Sousa'yı Takımın Başına Getirmek İstediği İddia Edildi

Süper Ligde kötü günler geçiren, Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'nden de elenerek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör arayışına yöneldi ve gündemine Paulo Sousa'yı aldı.

LEİCESTER, BASEL VE FİORENTİNA'YI ÇALIŞTIRDI

Haberde Fenerbahçe'nin alt sıralardan kurtulmak için düşündüğü Portekizli teknik adamla ilk temasın kurulduğu da iddia edildi. Son olarak Tianjin Tianhai'de görev alan 48 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Leicester City, Basel ve Fiorentina gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.

(Yeni Şafak)