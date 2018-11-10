Fenerbahçe'nin Rakibi Alanyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.<br><br>Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.<br><br>Süper Lig'de son olarak deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde karşılaştığı Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti.<br><br>Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe karşılaşması öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşan Aytemiz Alanyaspor'un ise 12 puanı var.<br><br>Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinin ardından ceza alan Jailson Marques Siqueira ve Roberto Soldado forma giyemeyecek.<br><br>Bu oyuncuların yanı sıra sakatlık süreci devam eden Mehmet Topal ve Mehmet Ekici de Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.<br><br>Fenerbahçe'de daha önce Volkan Demirel, Carlos Kameni, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Ozan Tufan ve Yassine Benzia kadro dışı bırakılmıştı.