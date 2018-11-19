Fenerbahçe'nin Rakibi Darüşşafaka Tekfen

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin, geride kalan 7 maçta 1 yenilgisi bulunuyor.
Tek yenilgisini bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes
'e karşı yaşayan tecrübeli çalıştırıcı Zeljko Obradovic
yönetimindeki Fenerbahçe, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.
Ahmet Çakı
yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen ise 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla son sırada bulunuyor.
Fenerbahçe ile Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez karşılaşacak. Ekipler, daha önce oynanan 4 karşılaşmada parkeden ikişer kez galibiyetle ayrıldı.
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş,Darüşşafaka,Fenerbahçe
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:35