Fenerbahçe'nin Rakibi Giresunspor

Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında bugün Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor
'u ağırlayacak. Ülker Stadı
'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya
yönetecek.
Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş
derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK
'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe bugün Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.
Kadro değişiyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ilk maçında Giresunspor'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimdeki antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Süper Lig'deki Kasımpaşa
maçında forma giyen futbolcular antrenmanda aktif dinlenme yaptı. Eljif Elmas
, takımla çıkıp koşu yaptıktan sonra, teknik sorumlu Koeman'la bir görüşme yaptı. Oyuncusuyla şakalaşan Koeman, Elmas'ı salona gönderdi. Eljif Elmas, çalışmanın kalan kısmını verilen program dahilinde salonda sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena
, Alper Potuk
, Andre Ayew ve Ferdi Kadıoğlu
'nun tedavilerine devam edildi. Hasan Ali Kaldırım
ile Tolga Ciğerci
de salonda çalıştı.
Bugünkü kupa maçında genç ve forma şansı bulamayan oyuncular sahada olacak. Bu sezon büyük ümitlerle transfer edilen ancak kulübeden kurtulamayan Berke'nin kaleyi koruması bekleniyor. Benzer şekilde diğer genç isimler de kendilerini gösterme şansı bulacaklar. Mehmet Ekici
döndü
Kasımpaşa maçında sahanın en etkili isimlerinden olan Mehmet Ekici maçı tamamlayamamıştı. Bu haftaki Akhisar
maçı öncesi futbolcudan iyi haber geldi. Dünkü antrenmanda takımla beraber çalışan tecrübeli orta saha, kritik deplasmanda önemli rol alacak. Bugünkü maçta ise riske edilmesi beklenmiyor.
Türkiye Kupası,Giresunspor,Fenerbahçe
06 Aralık 2018 Perşembe 08:17