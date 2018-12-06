06 Aralık 2018, 08:17
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Fenerbahçe'nin Rakibi Giresunspor

Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor’u ağırlayacak.



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kulübün cezası nedeniyle Giresunspor maçını Ülker Stadı'nda takip edemeyecek. Geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylardan dolayı PFDK'nın 3 maç seyircisiz oynama cezası verdiği Fenerbahçe bugün Giresunspor karşısına taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Kadro değişiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Giresunspor'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimdeki antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular antrenmanda  aktif dinlenme yaptı.

Eljif Elmas, takımla çıkıp koşu yaptıktan sonra, teknik sorumlu Koeman'la bir görüşme yaptı. Oyuncusuyla şakalaşan Koeman, Elmas'ı salona gönderdi. Eljif Elmas, çalışmanın kalan kısmını verilen program dahilinde salonda sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Andre Ayew ve Ferdi Kadıoğlu'nun tedavilerine devam edildi. Hasan Ali Kaldırım ile Tolga Ciğerci de salonda çalıştı.

Bugünkü kupa maçında genç ve forma şansı bulamayan oyuncular sahada olacak. Bu sezon büyük ümitlerle transfer edilen ancak kulübeden kurtulamayan Berke'nin kaleyi koruması bekleniyor. Benzer şekilde diğer genç isimler de kendilerini gösterme şansı bulacaklar.

Mehmet Ekici döndü

Kasımpaşa maçında sahanın en etkili isimlerinden olan Mehmet Ekici maçı tamamlayamamıştı. Bu haftaki Akhisar maçı öncesi futbolcudan iyi haber geldi. Dünkü antrenmanda takımla beraber çalışan tecrübeli orta saha, kritik deplasmanda önemli rol alacak. Bugünkü maçta ise riske edilmesi beklenmiyor.

Türkiye Kupası,Giresunspor,Fenerbahçe

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