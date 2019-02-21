21 Şubat 2019, 23:24
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Fenerbahçe'nin, Rus Takımlarına Karşı Deplasmanda Yüzü Gülmüyor!

Zenit'e 3-1 yenilen Fenerbahçe, Rus takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta da galibiyet alamadı.

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. İlk maçta Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus ekibine3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE, SADECE 1 BERABERLİK ALDI

Fenerbahçe, Rus takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta da galibiyet alamadı. Sarı-lacivertli takım, Ruslarla oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti.

Avrupa, Zenit, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (10)
FİGHTMOON: Millet öyle sabahtan aksama galibiyet dilemekle olmaz yaşı under 18 yapmadan bu is olmaz uefa nediyor under 18 e çekmeden kupa vermem .
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RUS KIZLARI GİBİ GOL YEMEZLER: Ne zaman yüzleri güldü ki !!!
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saçma bir yorum bence ,fenerbahçe ruslara karşı yüzü gülmüyor bak bakim fenerbahçe nerde ligin ?aziz yildirim büyüklüğün beli ediyor !
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FENERVSZENİT: ruslar genelde bizi güldürür aslında
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Eğlenceye kaldığımız yerden devam edebilirsiniz:))
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