Fenerbahçe'nin, Rus Takımlarına Karşı Deplasmanda Yüzü Gülmüyor!

Ülkemizi Avrupa Liginde temsil eden Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetti. İlk maçta Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus ekibine3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE, SADECE 1 BERABERLİK ALDI

Fenerbahçe, Rus takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta da galibiyet alamadı. Sarı-lacivertli takım, Ruslarla oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti.