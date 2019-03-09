Fenerbahçe'nin Şilili Oyuncusu Mauricio Isla: Utanç Duymalıyız

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Robinho ve 83. dakikada Napoleoni kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 73. dakikada Roberto Soldado'dan geldi.

"AÇIKLAMASI ZOR BİR DURUM"

Maç sonunda konuşan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Isla, "Zor bir durum. Açıklaması da zor. Maçın 20. dakikasına kadar gol yiyoruz ve hep bizim reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ya çok zorlanarak kazanıyoruz, ya zorlanarak beraberlik alıyoruz ya da kaybediyoruz." dedi.

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Isla, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu büyük kulüpte oynuyoruz ama hala hatalar yapıyoruz. Fenerbahçe'nin durumu bizim için bir utanç. Taraftarlarımızın üzerindeki bu utanma duygusunu artık onlardan almak istiyoruz." diye konuştu.