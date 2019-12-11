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Fenerbahçe'nin Sivasspor hazırlıklarını Başkan Ali Koç da takip etti

Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

11.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:52Fenerbahçe'nin Sivasspor hazırlıklarını Başkan Ali Koç da takip etti

Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koşu ile devam etti. 5'e 2 pas çalışması süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç sahada bireysel çalışma gerçekleştirirken, Moses antrenmanda yer almadı.

ALİ KOÇ İDMANI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti. Ali Koç, yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre sohbet ederken, takımla ilgili bilgiler aldı.

ALİ KOÇ, TARAFTARLARI MAÇA DAVET ETTİ

Öte yandan Ali Koç, yenilenen antrenman sahasında incelemelerde bulunurken, Samandıra'ya ailesiyle gelen 2 taraftarla da bir araya geldi. Saha kenarında idmanı takip eden taraftarlarla bir süre sohbet eden Ali Koç, Kadıköy'de maça davet edip forma sözü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detaylar

Ali Koç ve yöneticilerden detaylar

Ali Koç'un taraftarlarla konuşması

Detaylar



Fenerbahçe, Sivasspor, Ali Koç, Spor

Kaynak: DHA

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