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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç kafilesi belli oldu.

14.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:52Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kafilesi belli oldu
Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup 'a konuk olacak 'de maç kafilesi belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, yarın saat 16.30'da oynanacak müsabakanın kadrosuna, sakatlığı bulunan Victor Moses'ın yanı sıra, sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım alınmadı.
Fenerbahçe'nin 21 kişilik Sivasspor maçı kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Mathias Zanka, Adil Rami, Murat Sağlam, Mauricio Isla, Jailson Marques Siqueira, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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