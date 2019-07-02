Fenerbahçe'nin son transferi Yasir Subaşı kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe , yeni sezon çalışmalarına son hız devam ediyor. Geçen sezon Ümraniyespor'a satılan Yasir Subaşı ile anlaştı. Futbolcunun kontratında yer alan madde nedeniyle Fenerbahçe, sattığının on katı (1 milyon TL) ödemek zorunda kaldı. Peki Yasir Subaşı kimdir, kaç yaşındadır? Hangi mevkide oynuyor? İşte genç futbolcu hakkında merak edilenler...

YASİR SUBAŞI KİMDİR?

Yasir Subaşı, 1996 yılında Sakarya 'da doğdu. İlk profesyonel sözleşmesini 2015 yılında Fenerbahçe'yle yaptı. Sol bek mevkiinde forma giyen Subaşı, Türkiye Kupası 'nda Tuzlaspor'a karşı ilk resmi maçına çıktı ve bir de gol kaydetti.

1,80 boyundaki oyuncu, sarı lacivertli ekipte forma şansı bulamadığı için önce Anadolu Üsküdar sonra Sakaryaspor 'da kiralık olarak mücadele etti.

Sözleşmesi sona erince Fenerbahçe'nin kadrosunda tutmadığı sol beki Ümraniyespor kadrosuna kattı. Yasir, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı bir gol atarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Yasir Subaşı, 2018/19 sezonunda Ümraniyespor formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.