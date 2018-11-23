Fenerbahçe'nin Şort Sponsoru Aygaz Oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şort sponsoru Koç Holding'e bağlı LPG markası Aygaz oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aygaz'la şort sponsorluğunda iş birliğine gidildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sarı-lacivertlilerin şortunda Aygaz logosunun olacağı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin forma göğüs sponsoru da Koç Holding'e bağlı Otokoç Otomotiv'in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis olmuştu.
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