23 Kasım 2018, 17:32
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Fenerbahçe'nin Şort Sponsoru Aygaz Oldu

Fenerbahçe

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şort sponsoru Koç Holding'e bağlı LPG markası Aygaz oldu.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın şort sponsoru Koç Holding'e bağlı LPG markası Aygaz oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aygaz'la şort sponsorluğunda iş birliğine gidildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sarı-lacivertlilerin şortunda Aygaz logosunun olacağı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin forma göğüs sponsoru da Koç Holding'e bağlı Otokoç Otomotiv'in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis olmuştu. Futbol,Koç Holding,Aygaz A.Ş,Fenerbahçe
23 Kasım 2018 Cuma 17:32



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