Fenerbahçe'nin Şort Sponsoru Aygaz Oldu!

Fenerbahçe
'nin açıklamasında, "Kulübümüz ile Türkiye
'nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası olan Aygaz, futbol A takımı şort sponsorluğunda iş birliğine gidiyor. Futbol
takımımız, 25 Kasım Pazar günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında, 1961 yılından bu yana LPG sektörünün lider markası olarak faaliyet gösteren Aygaz'ın logosunu taşıyan şortu, ilk kez giyecek. Renklerimize ve Fenerbahçe'mize hoş geldin Aygaz" denildi.