Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe
'nin Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor
ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Zanka ve Alper Potuk kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin 21 kişilik Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç