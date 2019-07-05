05.07.2019 16:58
Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'dan ayrılık konuşması!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına konuşan Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, "Kolarov benimle konuşmak istedi, durumunu anlattı. Görüşme talebi ondan geldi ve biz de oturup geleceğiyle ilgili konuştuk." dedi.

Roma'da Monchi'nin ayrılığı sonrası sportif direktör olarak göreve başlayan Gianluca Petrachi, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde anlaştığı Aleksandar Kolarov hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Sırp sol bek hakkında konuşan Petrachi, ''Kolarov benimle konuşmak istedi, durumunu anlattı. Görüşme talebi ondan geldi ve biz de oturup konuştuk.'' sözlerini kullandı. İtalyan basını, 33 yaşındaki futbolcunun Petrachi ile konuşmasının 'ayrılık konuşması' olabileceğini belirtirken önümüzdeki günlerde transferin sonuçlanacağını kaydetti.

ERSUN YANAL, TOPUK YAYLASI'NA BEKLİYOR

Öte yandan çalıştırdığı takımlarda sezon öncesi kamplarına büyük önem veren ve tüm sezonun yüklemesini burada yapan Ersun Yanal, Topuk Yaylası'nda tam kadro çalışmak istiyor. Ersun Yanal, gündemdeki Kolarov'un da bu doğrultuda Topuk Yaylası kampına katılmasını bekliyor.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'dan ayrılık konuşması!
Ersun Yanal, Fenerbahçe, Roma, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:16   Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak
18:13   (ÖZEL) Önder Bülbüloğlu: Avrupa kupalarına katılacağız
18:07   UEFA Disiplin Kurulunun, Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarına katılmasını onayladığı ve herhangi...
18:06   Garry Rodrigues'in Hikayesi
18:06   Martin Odegaard, Kredi Üzerindeki Real Sociedad'a Katıldı
18:06   16 AFCON Tur Başa Baş: Uganda Vs Senegal
18:06   AFCON Tur 16: Gana Vs Tunus