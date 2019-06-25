Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Simon Kjaer'in menajerinden ayrılık açıklaması

İspanya La Liga ekibi Sevilla 'da forma giyen Fenerbahçe 'nin eski stoperi Simon Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, transfer hakkında çarpıcı sözler kullandı. Danimarka basınına konuşan Beck, 30 yaşındaki futbolcunun geçen sezonun son haftalarında yedek kaldığını hatırlatırken ''Kjaer, rotasyon oyuncusu olacak birisi değil. Kariyerinin zirvesini yaşıyor. Yedek kulübesinde oturup ritmini bozmamalı. Yeni teknik direktörün nasıl kararlar vereceğini bilmiyoruz ama Kjaer yedek oturamaz.'' sözlerini kullandı.

''SEVILLA, KADRONUN YARISINI SATMAYI PLANLIYOR''

Sevilla 'dan ayrılık için açık kapı bırakmayı da ihmal etmeyen Kjaer'in menajeri, ''Monchi ile konuştuktan sonra anladığım kadarıyla Sevilla, kadronun yarısını satmayı planlıyor. Eğer Kjaer'i de satmak isterlerse biz de ona göre plan yaparız. Kendisi ve ailesi İspanya'da mutlu. Onu İspanya'da büyük takımların isteyeceğini düşünüyorum. Ayrıca İtalya , her zaman Simon'un favori ülkesi olmuştur. Finansal olarak anlaşırsak orası da olabilir. Her transfer döneminde büyük takımların Kjaer ile ilgisi oluyor. Bu da çok normal.'' şeklinde konuştu.

TATİL İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Transfer döneminde geçtiğimiz günlerde adı Milan ile de anılan Danimarkalı futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de geçiyordu. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul 'a gelmişti.

(Sporx)