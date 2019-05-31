Fenerbahçe'nin transfer harekatına Emre Belözoğlu müdahelesi!

İşte Serdar Ali Çelikler'in Fenerbahçe ve transfer politikası hakkında yazdıkları;

Bu sene transferin en canlı takımı olması beklenen ve açıkçası da olması gereken takımı Fenerbahçe...

SLOVAK SALİH UÇAN'I 6,5 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Fenerbahçe'de karışık gözüken bir durum var. Geçen yıl Batur-Ömer Footalent'inin etkinliği bu yıl Mirsad Türkcan'a geçmiş görünüyor. Ayrıca başkanın manevi kardeşi sevgili Demiyın'ı hala duruyor. Bu sezon 11 transferin 11'inde de patlayan bu beceriksiz arogan ve onun ekibine aldığı Footalent kökenli 2 scout bomba üstüne bomba yaptılar. Miha Zajc denen Sloven Salih Uçan'ı 6.5 milyon Euro'ya mal ettiler. Şimdi bu her haliyle dökülen scout ekibi de 11 transferinin hepsi patlak çıkan Demiyın da hala görevlerinin başında!

EMRE TRANSFER KONUSUNDA ÖNERİLER VERİYOR

Öte yandan Emre'nin takıma transfer konusunda öneriler verdiği de biliniyor. İrfan - Mahmut ve Visca isimlerini önerdiği de..

Muhtemelen İrfan Can alınacak. Peki Emre'nin tahtaya yazdığı 11'deki Miranda?

Bir de tabii takımın teknik direktörü var. Ersun Yanal. Kendisi Ze Luis ve Soucek'i çok istiyormuş. Bence sol kanat forveti de istiyor. Skov da onun istediği isimlerden... Soucek'in alınması halinde çok doğru bir transfer olacağını düşünüyorum. Bu oyuncu tipik bir numarasız merkez orta saha. 6-8 hatta 10 numara oynayabilen gol şansı yüksek çok iyi bir isim.

DEMİYIN'IN KARARLARI GEÇERLİ OLACAKSA GEÇMİŞ OLSUN

Şimdi bu kadar fazla isim bir işin içindeyse nihayetinde bir konsensus sağlanması da gerekecek.

Elbette bir takımda transfer tamamen teknik adama bırakılmaz. Ama teknik adamın da istediği isimlerden bir kaçı alınır.

Sonuçta F.Bahçe'de konsensus sağlanırken en son kimin kararı geçerli olacak? Pek sevgili Demiyın olacaksa bu sene de geçmiş olsun. Ki hatta ayda 100 bin Euro maaş alan Demiyın'ın ne iş yaptığını biri açıklarsa sevinirim. Yok Emre'nin dediği olacaksa Başakşehir 2 versiyonu bir takım mı kurulacak?

FFP RİSKİ ALINACAK MI?

Son karar Ersun Yanal'ınsa en az 3 oyuncu onun istediği isimlerden oluşmalı. Yok son karar Ali Koç - Semih Özsoy ikilisindeyse bu ikili arasında fikir birliği var mı?

Fikren; "FFP'ye uygun gidelim"e mi yakınlar yoksa "Bu sene şampiyon olabilecek kadroyu kurmalıyız. FFP riskini göze alıp bu çemberi kırmalıyız" mı diyecekler?

Sonuçta bir karmaşık hal olduğu görünüyor.

Umarız dışarıdan görünen hal budur. İçeride bu kadar kaotik bir durum yoktur.