Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yapacağı birkaç takviyeyle sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen sarı-lacivertlileri iç transferde de hareketli günler bekliyor. Ocak ayında takımdan gönderilecek isimleri belirleyen teknik heyet, takıma dahil edilecek isimler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı.

İşte Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gidecek ve gelecek isimleri:

GİDECEK İSİMLER

MEHMET EKİCİ:Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Mehmet Ekici ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu sezon başında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listeye dahil etmemişti. Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki orta sahayı ocak ayında elinden çıkarmayı planladığı öğrenildi.

MIHA ZAJC: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadroya dahil edilen ancak istenen performansı sergileyemeyen Zajc da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak olan isimlerden...Yönetimin sezon başında transfere kaynak yaratmak adına Sloven oyuncuyu satmak istemiş ancak adı Leicester City, Genoa ve Empoli gibi takımlarla anılan futbolcu takımda kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin Ocak ayında uygun bir maliyetle elinden çıkarmaya çalıştığı Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

TOLGAY ARSLAN:Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısının sona ermesiyle birlikte takımdan göndermeyi düşündüğü isimlerden birisi de Tolgay Arslan. Sarı-lacivertli takımın orta saha rotasyonundaki genişlik sebebiyle forma şansı bulmakta zorlanan Tolgay'ın adı Çaykur Rizespor ile anılıyor. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

ALPER POTUK:Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda Alper Potuk'u ocak ayında elinden çıkarmaya çalışacak. Sezon başında maaşında indirime giderek sarı-lacivertli camianın takdirini toplayan Alper, sergilediği performansla istenilen oyunu sahaya yansıtamadı. Sarı-lacivertliler, adı Süper Lig ekipleriyle anılan 28 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde elinde çıkaramadığı halinde sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek. Alper'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

JAILSON:FFP dolayısıyla oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek takviye yapamayacak olan sarı-lacivertliler, transfer bütçesi oluşturmak adına Brezilyalı oyuncuyu elinden çıkartabilir. Ersun Yanal'ın bu sezon sık sık stoper mevkisinde denediği Jailson'un sezon başında da ayrılığı gündeme gelmiş ancak 24 yaşındaki orta saha takımda kalmıştı. Jailson'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

GELECEK İSİMLER

ALEKSANDAR KOLAROV:Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna katmak için uzun uğraşlar verdiği ancak transferini gerçekleştiremediği Kolarov için ocak ayında bir kez daha nabız yoklayacak. Sarı-lacivertliler, Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Sırp yıldızı uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon Roma formasıyla bu sezon 20 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 3 asist üretti.

EDIN VISCA: Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isimlerden birisi de Edin Visca. Yönetim, sezon başında da gündeme gelen Boşnak yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Visca'nın da Fenerbahçe'de forma giyemeye sıcak baktığı ve sarı-lacivertlilerin bu transfer için önümüzdeki günlerde somut adımlar atmaya başlayacağı iddia edildi.

JESSE SEKIDIKA: Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Moses'ın yerine kanat arayışlarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Jesse Sekidika transferi için harekete geçti. Bu sezon Eskişehirspor formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol ve 2 asist üreten Nijeryalı futbolcuya Galatasaray'ın da talip olduğu öğrenildi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Sekidika ile ilgili yaptığı açıklamada "Birçok kulübün Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Süper Lig takımlarının listesinde." demişti. 23 yaşındaki futbolcunun Eskişehirspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

DARIO MELNJAK:Ocak ayında mutlaka bir sol bek takviyesi yapmak isteyen bu bölge için önceliği Kolarov'a veren Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferini bitirememesi halinde Çaykur Rizespor forması giyen Melnjak için girişimlerini hızlandıracak. Sarı-lacivertliler, Kolarov için olumsuz yanıt aldığı takdirde Hırvat futbolcuyu kadrosuna katacak. Karadeniz ekibini vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

İRFAN CAN KAHVECİ:Fenerbahçe'nin Başakşehir'den Visca ile birlikte kadrosuna katmak istediği bir diğer isimse İrfan Can Kahveci...Sarı-lacivertliler, bu sezon hem Başakşehir hem de milli takım formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin İrfan Can transferinin ocak ayında gerçekleşmemesi halinde yıldız futbolcu için sezon sonunda bir kez daha nabız yoklayacağı öğrenildi.

(Sabah)