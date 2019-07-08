08.07.2019 14:32
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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro civarından bir para alacaklarını açıkladı. Kartal ayrıca, para haricinden alınacak futbolcularla transferin toplam 5 milyon euronun üzerinden bir değeri olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor'un, 500 bin euroya aldığı Vedat Muriç'i 3,5 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'ye gönderdiği ortaya çıktı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Muriç'in bonservisi konusunda "3,5 milyon civarında bir bedelle Muriç'i verdik. Bunun yanında alacağımız futbolcular var. O konuda görüşmelerimiz sürüyor. Toplam 5 milyon euronun üzerinde bir değeri oldu" açıklamasını yapan Kartal, Muriç'in transfer hikayesini de şöyle anlattı:

"24 yaşındaki bir çocuk kulüp başkanı gibi düşünemez. Biz onu çocuğumuz gibi gördük. Yapmış olduğu açıklama da art niyetli değildir. Biz onun için en iyisini istedik, bu da en iyisi oldu diyebiliriz. Vedat'ın şansı Rize'de oldu. Biz de kulübümüzü düşünmeliyiz"

"ABDURRAHİM ALBAYRAK İLE BAŞKAN VEKİLİMİZ GÖRÜŞTÜ"

Galatasaray ile yapılan görüşmeler hakkında "Abdurrahim Albayrak ile bu konuyu görüşmedim. Başkan vekilimiz görüştü" diyen Çaykur Rizespor Başkanı "Muriç'in Galatasaray'ı istemesi doğal. Sonuçta Avrupa'da oynamak istiyordu. Olması gerekenin Fenerbahçe olduğunu, bizim Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu söyledim. Sıkıntı olmadı. İlla Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi" diyen Kartal, Fenerbahçe'den alacakları futbolcuların birkaç gün içinde belli olacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı

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YORUMLAR (9)
MURAT: 3, 5 Milyon civari ne demek baskansın kaça sattığını bilmiyor musun ?
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A.K.: FENERBAHÇE HATA YAPMAYA DEVAM EDİYOR. VEDAT MURİÇ''İ PTT 1. LİGDE GİRESUNSPOR FORMASI İLE BİR SEZONDAKİ NEREDEYSE TÜM MAÇLARINI SEYRETTİM: VASATA YAKIN BİR FUTBOLCU. ÇOK UZUN SÜRMEZ EN KISA ZAMANDA KENDİNE KULÜP ARA DENİR. SİZE GOL ATAN HER FUTBOLCUYA İYİ DEYİP TRANSFER Mİ ETMENİZ GEREKİYOR. fENERBAHÇE ARTIK ÜST TARAFLARDAN DEĞİL ALT TARAFLARDAN OYUNCU TOPLUYOR. BURSADAN 3-4 OYUNCU ALDI GÜME GİTTİ. BU GİDİŞLE DAHA KÖTÜ OLACAK. BİR FENERBAHÇELİ OLARAK KIZMAMAK ELDE DEĞİL. KİM MURİÇ ALLAH AŞKINA!
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KAPASITE MESELESI: Yaa arkadaş bu nasıl.bir hazimsizliktir anlamis degilim gs yoneticisi 3 gun once yaptigi aciklamaya bak bugun yapilanlara bak gs muric bedava almak icin onumuzdeki seneyi bekledi fenerde oynatmadigi futbolculari verip ustune para verip aldi burda iki kulupte kazanmis oldu 2 kisiye dusen budur 3. Ye dusen nedir onuda siz biliyonuz zaten adam gitti artik neyinizi yirtiyonuz hee sinmiyosa sindirim ilaci kullanin hazimsizliginiza iyi gelir
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BİLMİYOR: daha kaça sattığını bile bilmiyor
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ERTUĞRUL: helal olunsun muriçe doğru yolu buldu
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TİM0135: Hasan Kartal medyada algı yaparak fenere postaladı bunu,koçta aziz gibi gs nin inadına aldı, gram akıl yok bu yöneticilerde.iyiki gs almadı, bu heriften ancak Türkiye kupası futbolcusu olur!!
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SILAYA UNDEBAH DEDİRTMEK İSTEYEN ADAM: OZAMAN FBÇR OLARAK TAKIMIN ADINI DEĞİŞTİR TAKLACI BAŞKAN
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ALEXDEDEVİIED: TAM DEMİRGRUP SİVASSPOR OYUNCUSU
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ÜHÜHÜHÜ: ağlamayın len ahaha
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