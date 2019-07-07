Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriç transferi ile birlikte, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar'ın ardından 5. transferini yaptı.
Ancak yapılan resmi açıklamada yapılan UEFA vurgusu dikkatlerden kaçmadı.
İşte o açıklama;
"Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.
Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.
Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz" denildi.