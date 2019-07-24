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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık maçları D-Smart'ta

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ile Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele ettiği AUDI CUP D-Smart'ta yayınlanacak.

24.07.2019 17:28 Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık maçları D-Smart'ta

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ile Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham gibi dünya devleriyle mücadele ettiği AUDI CUP D-Smart'ta yayınlanacak.
25 Temmuz Perşembe günü (YARIN) Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı saat 19.30'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Real Madrid ve Totthenham yer aldığı Audi Cup maçları da 30-31 Temmuz'da D-Smart ekranlarında olacak.



Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe, D Smart, Spor

Kaynak: DHA

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