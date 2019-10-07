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Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, yenilgi sonrası eğlenmeye gitmesiyle tepki çekti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, Antalyaspor yenilgisi sonrası sunucu, moda tasarımcısı ve model Hofit Golan ile eğlendiği videoyu Instagram hesabından yayınladı. Rami tepkiler sonrası videoları sosyal medya hesabından kaldırdı.

07.10.2019 18:08

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, Antalyaspor yenilgisi sonrası sarışın güzel Hofit Golan ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Adil Rami

"YETER BIKTIK"

Instagram hesabının hikaye bölümünden model Hofit Golan samimi şekilde eğlendiği video yayınlayan Adil Rami tepkiler sonrası videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili, "İş ahlakı olmayan futbolcuyu artık getirmeyin Fenerbahçe'ye yeter bıktık." ifadelerini kullandı.

HOFİT GOLAN KİMDİR?

Ailesi hakkında çok da fazla sır vermeyen Golan, İsrail doğumlu. Ama aerodinamik mühendisi olduğunu söylediği babasının işi nedeniyle yıllar önce aile Kanada'ya taşındı. Golan'ın annesi ise eski bir deniz kuvvetleri askeri. Ancak artık Toronto'da kendine ait bir sağlık ve güzellik enstitüsü var. Hofit Golan'ın pilot olan bir erkek Ailesiyle birlikte Kanada'ya taşındığı ilk yıllarda kendini bulunduğu ortama yabancı hisseden Golan, 14 yaşında dansa ilgi duymaya başladı. Daha sonra katıldığı ve TV'de yayınlanan bir dans şovuyla dikkat çekti. Bu sayede Madonna, Janet Jackson gibi ünlülerle tanışma fırsatı bulan Golan, böylece kariyerini de yavaş yavaş oluşturmaya başladı.

20 yaşına geldiğinde Miami'ye taşınan Hofit Golan, Fashion TV için çalışmaya başladı. Ondan sonra da tasarımcılığa yöneldi. Kendini TV sunucusu, moda tasarımcısı gibi sıfatlarla tanıtsa da asıl şöhretini katıldığı önemli festivallerdeki kırmızı halı görüntülerine borçlu büyük ölçüde. Tasarımcılığın yanı sıra Almanya'da bir güzellik kliniğinin de sahibi. Bütün bunların dışında AmfAR başta olmak üzere birçok yardım kuruluşu için çalışmalar da yapıyor.

Hofit Golan
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, yenilgi sonrası eğlenmeye gitmesiyle tepki çekti

Antalyaspor, Hofit Golan, Fenerbahçe, Instagram, Magazin, Spor

YORUMLAR(10)
ÖZGÜR AKSA:israilliyi getirip para yedirirsen olacağı buydu fenerbahçem. filistine yardım et o parayla bu dallama eksik kalsın.
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FUTBOLBOL:Bunun gibisinin yanında üzgün kalamazsın, kadın yaşam pınarı gibi.
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ADINIZI YAZIN:comollinin yaptığı çöp transferlerden biri adam hakkını veriyo
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ASLI:HAYAT KISA PARAN VARSA TABİKİ GEZİP İÇİP EĞLENECEKSİN.
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...:diğerleri sanki evde oturup ağladı te Allam yaaa
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THE FLAWLESS:Yakışır fxbahçe ye böyle bir topçu ??
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VATANDAŞ:yenilmek adamların umrundamı
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HARBİDEN:Neyapacaktı kendini evemi kapatacaktı sanane size ne adam eğlenir gezer yer içer kime ne anca türkiyede olur böyle bir tepki verenler çok başarılıda hayatda kime ne istediğini yapar dangalaklar
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ALİ AGA:olabilir erkek değilmi yani
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BEN OLSAM BEN DE YAPARIM AYNISINI....:Napcak evde oturup ağlıycak mı? Adamın fıstık gibi karısı evde oturtur mu hiç. Yengeyi de almış gecelere akmış. . . . Siz de para yok kahve köşelerinde 20 liraya oturup maç izliyorsunuz. Kaybedince de tatava yap. Paranız yok olum sizin paranız taraftar ayağına halâ da büyük kulüpler tarafından söğüşleniyorsunuz. . . .
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