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Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka, 04.30'da İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin bir süredir görüştüğü Huddersfield oyuncusu Zanka, sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a geldi. Stoper futbolcuyu havaalanında Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

08.08.2019 09:12
Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka, 04.30'da İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, İngiliz kulübü Huddersfield'tan anlaştığı stoper Zanka'yı İstanbul'a getirdi. Danimarkalı savunma oyuncusunu, havalimanında Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

Fenerbahçe'nin transferi için Huddersfield ile 2 milyon euroya anlaştığı belirtilen 29 yaşındaki stoperin, sürpriz bir sorun çıkmaması halinde sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Danimarkalı futbolcuyla 3 yıllığına anlaşan Kanarya, oyuncuya yıllık 1,5 milyon euro ücret ödeyecek. Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 asist yaptı.

MATHIAS ZANKA KİMDİR?

Mathias Jattah-Njie Jorgensen, 23 Nisan 1990 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi.

Zanka, altyapısında forma giydiği B93 kulübünde önce A takıma yükselirken sonrasında yakaladığı çıkışla ülkesinin en güçlü takımı Kopenhag'a transfer oldu.

Başkentte geçirdiği 5 sezonun ardından Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına bedelsiz transfer olan Gambiya kökenli futbolcu, 2014 yazında yeniden Kopenhag'a döndü.

Kopenhag forması ile toplam 270 karşılaşmada görev alan Zanka, 2017-18 sezonu öncesi Ada'nın yolunu tuttu.

Deneyimli futbolcu, son derece istikrarlı bir görüntü sergilediği Huddersfield ile geçirdiği iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı.

Milli takım tercihini Danimarka'dan yana kullanan Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takımının formasını giydi.

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Fenerbahçe, Kopenhag, İstanbul, Spor

YORUMLAR (2)
KARİZMA39: Bu kim şimdi..Tanıyan bilen var mı.. Adamlar Falcao yu konuşuyor. Biz kimi getiriyoruz...Başkan Kasımpaşadan Trezegeut yi Transfer Et..Fenerin Orta Sahasını Ozana mı bırakacağız..
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CAPS: Kim lan bu cihangir''deki senegalli saatçilere benziyor
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