14.06.2019 19:36
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Fenerbahçe, Olimpija'da forma giyen Vanja Panic'i gözüne kestirdi!

Fenerbahçe, Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen 17 yaşındaki Vanja Panic'i gözüne kestirdi.

Sarı-Lacivertliler sadece şampiyonluk kadrosunu kurmak için transfer çalışmaları yürütmüyor. Fenerbahçe bir yandan da geleceğin yıldızlarını takip ediyor. 2017'de 180 bin Euro'ya alınan Eljif Elmas'ı 14 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Kanarya, Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen 17 yaşındaki Vanja Panic'i gözüne kestirdi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

1.84 m. boyunda olan, ülkesinin alt yaş kategorilerindeki milli takımlarında da forma giyen Panic için çalışmalar başladı. FIFA kuralları gereği genç yıldız 18 yaşını dolduracağı 27 Ocak 2020'ye kadar forma giyemeyecek. Ancak Fenerbahçe, Panic'i başka bir takıma kaptırmamak için transferi bir an önce bitirmek istiyor.

(Fanatik)

Fenerbahçe, Olimpija'da forma giyen Vanja Panic'i gözüne kestirdi!
Eljif Elmas, Slovenya, Fenerbahçe, Spor

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