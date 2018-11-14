Fenerbahçe, Olympiakos Deplasmanında

Fenerbahçe
, THY
Euroleague'in 7. haftasında Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Yunan ekibi Olympiakos
ile mücadele edecek. İki takım bu karşılaşma ile birlikte 18. kez oynayacak. Geride kalan maçlarda Olympiakos'un 10'a 7 üstünlüğü bulunuyor. THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.00'de Yunanistan
deplasmanında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-lacivertliler 5 galibiyetle üçüncü sırada bulunurken, Yunan temsilcisi ise 3 galibiyetle ve averajla 10. sırada yer alıyor.
18. RANDEVU
İki takım Euroleague'de bugüne kadar 17 kez mücadele etti. Söz
konusu müsabakalarda Fenerbahçe rakibini 7 kez mağlup ederken, Olympiakos ise 10 kez parkeden galip ayrıldı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta da Yunan ekibi rakibini yenmeyi başardı.
İKİ TAKIMDAKİ İSTATİSTİKLER
Ligde Fenerbahçe 86.2 sayı ortalamasıyla oynarken, Olympiakos ise 80.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely
15.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, kırmızı-beyazlılarda ise Printezis 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Türk Hava Yolları,Olympiakos,Fenerbahçe
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:46