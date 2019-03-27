27 Mart 2019, 22:36
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Fenerbahçe, Olympiakos Forması Giyen Kostas Fortounis'i Gözüne Kestirdi

Fenerbahçe, Olympiakos'un 10 numarası Kostas Fortounis için görüşmelere başladı. Maddi sıkıntılar yaşayan Yunan ekibi, 26 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, yeni sezon için aradığı 10 numarayı Yunanistan'da buldu. Sarı-lacivertlilerin yenilenen scout ekibinin radarına giren Olympikos'un yıldızı Kostas Fortounis için girişimler hızlandırıldı. Fortounis'in karşılaşmalarını yakından takip eden scout, transfer konusunda Comolli'ye olumlu rapor verdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Ekonomik sıkıntı içinde olan Yunanistan ekibi oyuncunun satılmasına sıcak bakıyor. Görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi. 21 Temmuz 2014'ten bu yana Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Akşam)

Yunanistan, Olympiakos, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (6)
ZİRZOP : Bankalar da gözünü Fenerbahçe ye dikti
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BECERIKSIZLER: Nerde gereksiz elden düsmüs adam var anca onlari toplayin nalet olsun sizin comollinize
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HUZUR: Fenere acil afkan tazisi lazım aksi taktirde cullop alt kümeye
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FENERLİ: ligde kalacağın bellimiki gelecek sezonu düşünürsün
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HJSNS: Yeter artik fenerbahce piyasada futbolcu birakmadi
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