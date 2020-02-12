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Fenerbahçe Opet: 3-1

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet GülVAKIFBANK: Kübra, Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Ebrar, Gözde, MajaFENERBAHÇE OPET: Kelsey, Eda, Naz, Jordan, Bahar, Ceren, Aylin (L), Fatma, BelizSETLER: 3-1 (24-26, 25-17, 25-18, 25-21)SÜRE: 110 dakika (31, 24,...

12.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:25Fenerbahçe Opet: 3-1

SALON: VakıfBank Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Kübra, Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Ebrar, Gözde, Maja

FENERBAHÇE OPET: Kelsey, Eda, Naz, Jordan, Bahar, Ceren, Aylin (L), Fatma, Beliz

SETLER: 3-1 (24-26, 25-17, 25-18, 25-21)

SÜRE: 110 dakika (31, 24, 26, 29)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasındaki mücadelede VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, konuk ettiği Opet'i 24-26, 25-17, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlılar, ligdeki 15'inci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.


- İstanbul

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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