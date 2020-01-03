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Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'in yeni transferi ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson, sağlık kontrolünden geçirildi.

03.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:16 Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi
Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Opet'in yeni transferi ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çaprazı Jordan Thompson, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ulus Liv Hospital ve Göztepe Medical Park Hastanesi'nde yapılan kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldığı belirtildi.
Kan değerlerine bakılan 23 yaşındaki oyuncunun, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin de yapıldığı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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