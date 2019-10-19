Haberler » Spor » Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor

Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

19.10.2019 16:43Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-10 önde tamamladı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk hafta sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2, ikinci hafta da deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenen sarı-lacivertliler art arda üçüncü maçından da galip ayrıldı.



OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:47 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Kayseri Basketbol: 68
16:50 Ağaoğlu'ndan dünya şampiyonu boksöre ziyaret
16:42 Hataysporlu futbolculardan asker selamı
16:46 Fenerbahçe'nin Denizli kafilesi açıklandı! Kruse ve Dirar yok...
16:43 Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor
16:42 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
16:35 Beyza Ağaoğlu'nun sergisinin nazarlığı Trabzonspor tablosu
19.10.2019 16:53:09