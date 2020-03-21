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FENERBAHÇE ORDUEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Fenerbahçe Orduevi'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler artırıldı.

21.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:51
FENERBAHÇE ORDUEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Fenerbahçe Orduevi'nde koronavirüs salgınına karşı önlemler artırıldı. Askerlerin maske taktıkları görülürken, orduevine girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası eski Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanlarının bulunduğu Fenerbahçe Orduevi'nde önlemler artırıldı. Orduevinde askerlerin maske taktığı görüldü. Orduevine giriş yapmak isteyenlerin ateşi ölçülürken, Fenerbahçe Orduevi'nin bahçesinin ekipler tarafından ilaçlarla dezenfekte edildiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Fenerbahçe Orduevi'nden görüntüler

-Detay görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Salih Zeki Çolak, Aytaç Yalman, Fenerbahçe, Güncel

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