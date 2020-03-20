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Fenerbahçe: Oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.

20.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:31
Fenerbahçe: Oyuncular antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir

Fenerbahçe Kulübü, koronavirüs sebebiyle liglere verilen arada, sarı-lacivertli futbolcuların antrenmanlarını evlerinde video sistem eşliğinde sürdüreceklerini bildirdi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Spor

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