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Fenerbahçe özel maçta Bursaspor'u 2-0'la geçti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

19.07.2019 21:33 Fenerbahçe özel maçta Bursaspor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor'u Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sar-lacivertliler karşılaşmaya; Harun Tekin, Abdülcebrail Akbulut, Sadık Çiftpınar, Okan Turp, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi 11'i ile çıktı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 45+2. dakikada Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51. dakikasında yine Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Sadık Çiftpınar, Harun Tekin, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor

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